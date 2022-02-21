Премьер-министр Украины Денис Шмыгать сегодня, 21 февраля, дал поручение Министерству здравоохранения подготовить перечень изменений в сторону ослабления карантинных ограничений в оранжевых и зеленых зонах эпидемической опасности.

Сообщается, что при подготовке перечня карантинных Covid-ограничений будут учитываться рекомендации ряда стран Европейского союза, где уже ослабляют карантинные требования в связи с началом туристического сезона.

— В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период, — отметил Шмыгаль.

Согласно данным Минздрава, показатель прироста новых случаев Covid-19 впервые за последние четыре недели составил менее 200 тыс. заболевших в течение недели. Так, с 14 по 21 февраля было зарегистрировано 191 тыс. новых случаев Covid-19, это на 19% (или на 43 тыс. случаев) меньше, по сравнению с периодом с 7 до 14 февраля.

Кроме того, наблюдается и уменьшение количества госпитализаций. С 14 до 21 февраля в больницы попали 20 тыс. украинцев, что на 4 тыс. меньше, чем в период с 7 по 14 февраля.

— Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это приводит к тому, что количество занятых коек с больными коронавирусною болезнью постоянно уменьшается, — отметил министр Виктор Ляшко.

Напомним, что в декабре 2021 года Кабинет министров свои постановлением продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.