В Украине по крайней мере одной дозой вакцинировали от коронавируса 50,5% взрослого населения. С начала вакцинальной кампании провели 31 млн 497 тыс. прививок.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 21 февраля.

По его словам, самый низкий уровень вакцинации населения от Covid-19 остается в западных регионах Украины. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области.

— Но стоит отметить положительные тенденции в Ровенской и Черновицкой области, которые за последние семь дней среди лидеров по проведенному количеству прививок из расчета на 100 тыс. населения, — рассказал Ляшко.

Министр добавил, что больше всего Covid-прививок на прошлой неделе сделали в Харьковской области.

Также он напомнил о том, что Украина получила препарат Молнупиравир для лечения коронавируса и его уже развезли в регионы.

Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска: пожилым людям, людям с хроническими болезнями. Он предотвращает переход от легкого течения болезни к среднему или тяжелому и уменьшает вероятность госпитализации или смерти.

Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно.

За прошлые сутки, 20 февраля, в Украине вакцинировались от коронавируса 17 172 человека. Первую дозу получили 4 769 человек, вторую дозу – 7 965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу – 4 360 человек.