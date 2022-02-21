В Україні принаймні однією дозою вакцинували від коронавірусу 50,5% дорослого населення. Від початку вакцинальної кампанії провели 31 млн 497 тис. щеплень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 21 лютого.

За його словами, найнижчий рівень вакцинації населення від Covid-19 залишається у західних регіонах України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області.

– Але варто зазначити позитивні тенденції в Рівненській та Чернівецькій області, які за останні сім днів серед лідерів за проведеною кількістю щеплень із розрахунку на 100 тис. населення, – розповів Ляшко.

Міністр додав, що найбільше Covid-щеплень минулого тижня зробили у Харківській області.

Також він нагадав про те, що Україна отримала препарат Молнупіравір для лікування коронавірусу і його вже розвезли у регіони.

Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику: літнім людям, людям з хронічними хворобами. Він запобігає переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшує ймовірність госпіталізації чи смерті.

Препарат заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.

За минулу добу, 20 лютого, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 17 172 людини. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.