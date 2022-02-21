Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 21 лютого, дав доручення Міністерству охорони здоров’я підготувати перелік змін у бік послаблення карантинних обмежень у помаранчевих та зелених зонах епідемічної небезпеки.

Повідомляється, що при підготовці переліку карантинних Covid-обмежень будуть враховуватися рекомендації низки країн Європейського Союзу, де вже послаблюють карантинні вимоги у зв’язку з початком туристичного сезону.

– У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період, – зазначив Шмигаль.

Згідно з даними МОЗ, показник приросту нових випадків Covid-19 вперше за останні чотири тижні склав менше 200 тис. хворих протягом тижня. Так, з 14 по 21 лютого було зареєстровано 191 тис. нових випадків Covid-19, це на 19% (або на 43 тис. випадків) менше, порівняно з періодом з 7 до 14 лютого.

Крім того, спостерігається і зменшення кількості госпіталізацій. З 14 до 21 лютого до лікарень потрапили 20 тис. українців, що на 4 тис. менше, ніж у період з 7 по 14 лютого.

– Вперше за шість тижнів кількість виписаних з лікарень перевищила кількість госпіталізованих. Це призводить до того, що кількість зайнятих ліжок з хворими коронавірусною хворобою постійно зменшується, – зазначив міністр Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року Кабінет міністрів своєю постановою подовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.