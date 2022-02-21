В Україні станом на 21 лютого п’ять областей відповідають показникам червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у червону зону входять Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

За даними МОЗ, у Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях рівень госпіталізацій стабілізується. Рівненська область демонструє поліпшення коефіцієнта виявлення випадків інфікування на коронавірус.

Водночас показникам жовтої зони відповідають Львівська, Полтавська. Харківська та Чернівецька області. Інші регіони та м. Київ перебувають у помаранчевому рівні епіднебезпеки.

Найвищий рівень госпіталізацій пацієнтів з Covid-19 спостерігається у Миколаївській (96,4) та Житомирській (85,3) областях, які відповідають показникам помаранчевої зони.

У жодній області України не перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем пацієнтами з Covid-19.

Станом на 21 лютого в Україні за добу зафіксували 13 562 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 13 904 людям, а померли – 127.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 297), Дніпропетровській (1 353), Миколаївській (1 099), Одеській (1 011), Харківській (911) та Черкаській (636) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.