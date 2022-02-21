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За минулу добу в Україні зафіксовано 13 562 нових випадки Covid-19

21 Лютого 2022, 08:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 13 562 осіб. З них 1 254 дитини і 151 медпрацівник.

Одужали за добу – 13 904 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 127 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 886 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 297), Дніпропетровській (1 353), Миколаївській (1 099), Одеській (1 011), Харківській (911) та Черкаській (636) областях.

  • м. Київ – 2 297;
  • Вінницька область – 140;
  • Волинська область – 443;
  • Дніпропетровська область – 1 353;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 480;
  • Закарпатська область – 137;
  • Запорізька область – 564;
  • Івано-Франківська область – 126;
  • Київська область – 484;
  • Кіровоградська область – 313;
  • Луганська область – 188;
  • Львівська область – 290;
  • Миколаївська область – 1 099;
  • Одеська область – 1 011;
  • Полтавська область – 502;
  • Рівненська область – 251;
  • Сумська область – 251;
  • Тернопільська область – 156;
  • Харківська область – 911;
  • Херсонська область – 582;
  • Хмельницька область – 203;
  • Черкаська область – 636;
  • Чернівецька область – 184;
  • Чернігівська область – 368.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 734 333 особи;
  • одужало –  3 952 363 особи;
  • летальних випадків – 104 645;
  • проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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