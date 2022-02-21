За минулу добу Covid-19 підтверджений у 13 562 осіб. З них 1 254 дитини і 151 медпрацівник.
Одужали за добу – 13 904 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 127 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 886 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 297), Дніпропетровській (1 353), Миколаївській (1 099), Одеській (1 011), Харківській (911) та Черкаській (636) областях.
- м. Київ – 2 297;
- Вінницька область – 140;
- Волинська область – 443;
- Дніпропетровська область – 1 353;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 480;
- Закарпатська область – 137;
- Запорізька область – 564;
- Івано-Франківська область – 126;
- Київська область – 484;
- Кіровоградська область – 313;
- Луганська область – 188;
- Львівська область – 290;
- Миколаївська область – 1 099;
- Одеська область – 1 011;
- Полтавська область – 502;
- Рівненська область – 251;
- Сумська область – 251;
- Тернопільська область – 156;
- Харківська область – 911;
- Херсонська область – 582;
- Хмельницька область – 203;
- Черкаська область – 636;
- Чернівецька область – 184;
- Чернігівська область – 368.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 4 734 333 особи;
- одужало – 3 952 363 особи;
- летальних випадків – 104 645;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.