За минулу добу Covid-19 підтверджений у 13 562 осіб. З них 1 254 дитини і 151 медпрацівник.

Одужали за добу – 13 904 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 127 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 886 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 297), Дніпропетровській (1 353), Миколаївській (1 099), Одеській (1 011), Харківській (911) та Черкаській (636) областях.

м. Київ – 2 297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1 353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1 099;

Одеська область – 1 011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 636;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 4 734 333 особи;

одужало – 3 952 363 особи;

летальних випадків – 104 645;

проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.