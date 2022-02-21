За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 13 562 человек. Из них 1 254 ребенка и 151 медработник.
Выздоровели за сутки – 13 904 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 127 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 886 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (2 297), Днепропетровской (1 353), Николаевской (1 099), Одесской (1 011), Харьковской (911) и Черкасской (636) областях.
- г. Киев — 2 297;
- Винницкая область — 140;
- Волынская область — 443;
- Днепропетровская область — 1 353;
- Донецкая область — 593;
- Житомирская область — 480;
- Закарпатская область — 137;
- Запорожская область — 564;
- Ивано-Франковская область – 126;
- Киевская область — 484;
- Кировоградская область — 313;
- Луганская область – 188;
- Львовская область — 290;
- Николаевская область — 1 099;
- Одесская область — 1 011;
- Полтавская область — 502;
- Ровенская область – 251;
- Сумская область – 251;
- Тернопольская область – 156;
- Харьковская область-911;
- Херсонская область — 582;
- Хмельницкая область — 203;
- Черкасская область — 636;
- Черновицкая область – 184;
- Черниговская область — 368.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 4 734 333 человека;
- выздоровело — 3 952 363 человека;
- летальных исходов — 104 645;
- проведено ПЦР-тестирований — 19 390 438.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получивших две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.