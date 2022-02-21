За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 13 562 человек. Из них 1 254 ребенка и 151 медработник.

Выздоровели за сутки – 13 904 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 127 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 886 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (2 297), Днепропетровской (1 353), Николаевской (1 099), Одесской (1 011), Харьковской (911) и Черкасской (636) областях.

г. Киев — 2 297;

Винницкая область — 140;

Волынская область — 443;

Днепропетровская область — 1 353;

Донецкая область — 593;

Житомирская область — 480;

Закарпатская область — 137;

Запорожская область — 564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область — 484;

Кировоградская область — 313;

Луганская область – 188;

Львовская область — 290;

Николаевская область — 1 099;

Одесская область — 1 011;

Полтавская область — 502;

Ровенская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область-911;

Херсонская область — 582;

Хмельницкая область — 203;

Черкасская область — 636;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область — 368.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 4 734 333 человека;

выздоровело — 3 952 363 человека;

летальных исходов — 104 645;

проведено ПЦР-тестирований — 19 390 438.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получивших две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.