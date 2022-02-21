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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 562 новых случая Covid-19

21 февраля 2022, 08:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 13 562 человек. Из них 1 254 ребенка и 151 медработник.

Выздоровели за сутки – 13 904 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 127 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 886 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (2 297), Днепропетровской (1 353), Николаевской (1 099), Одесской (1 011), Харьковской (911) и Черкасской (636) областях.

  • г. Киев — 2 297;
  • Винницкая область — 140;
  • Волынская область — 443;
  • Днепропетровская область — 1 353;
  • Донецкая область — 593;
  • Житомирская область — 480;
  • Закарпатская область — 137;
  • Запорожская область — 564;
  • Ивано-Франковская область – 126;
  • Киевская область — 484;
  • Кировоградская область — 313;
  • Луганская область – 188;
  • Львовская область — 290;
  • Николаевская область — 1 099;
  • Одесская область — 1 011;
  • Полтавская область — 502;
  • Ровенская область – 251;
  • Сумская область – 251;
  • Тернопольская область – 156;
  • Харьковская область-911;
  • Херсонская область — 582;
  • Хмельницкая область — 203;
  • Черкасская область — 636;
  • Черновицкая область – 184;
  • Черниговская область — 368.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 4 734 333 человека;
  • выздоровело — 3 952 363 человека;
  • летальных исходов — 104 645;
  • проведено ПЦР-тестирований — 19 390 438.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получивших две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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