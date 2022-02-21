В Украине по состоянию на 21 февраля пять областей соответствуют показателям красного уровня эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в красную зону входят Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.

По данным Минздрава, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областях уровень госпитализаций стабилизируется. Ровенская область демонстрирует улучшение коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом.

В то же время показателям желтой зоны соответствуют Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области. Другие регионы и м. Киев находятся в оранжевом уровне эпидопасности.

Самый высокий уровень госпитализаций пациентов с Covid-19 наблюдается в Николаевской (96,4) и Житомирской (85,3) областях, которые соответствуют показателям оранжевой зоны.

Ни в одной области Украины не превышен уровень загруженности коек с кислородом пациентами с Covid-19.

По состоянию на 21 февраля в Украине за сутки зафиксировали 13 562 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 13 904 людям, а умерли — 127.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 297), Днепропетровской (1 353), Николаевской (1 099), Одесской (1 011), Харьковской (911) и Черкасской (636) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.