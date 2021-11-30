В Киевской области разоблачили преступную группировку, которая загрязняла земли медицинскими отходами из отделений больниц для Covid-больных.

Правоохранители сообщили, что предприятие работало в 2020-2021 годах. В апреле 2021 года им аннулировали лицензию на операции по обращению с опасными отходами. Но чиновники продолжили заключать договоры на утилизацию, благодаря чему завладели средствами общей суммой более 500 тыс. грн.

В течение этого времени компания получила заказ на утилизацию более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и Covid-отделений:

пробирки с кровью;

пробирки с биологическими жидкостями;

медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты;

люминесцентные лампы.

Правонарушители выводили отходы в Киевскую, Николаевскую и Львовскую области, где просто выбрасывали. Директору организации сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В то же время его сообщника подозревают в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Сейчас правоохранители решают вопрос относительно сообщения о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избрания подозреваемым меры пресечения.

Фото: Офис генерального прокурора.