Сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыты центры изготовления фальшивых документов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов сразу в трех регионах Украины: в Киеве, Львовской и Ривненской областях. Злоумышленники успели удовлетворить заказы свыше 10 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Стало известно, что, к примеру, в Киеве сертификатный бизнес организовал гражданин одной из стран Европы. В сферу своей преступной деятельности он втягивал специалистов, имеющих обширные клиентские базы – медиков и туристические агентства.

Именно сюда чаще всего обращаются люди с просьбой помочь в оформлении поддельных Covid-сертификатов и ПЦР-тестов в обмен на денежное вознаграждение.

Причем подделки не ограничивались украинскими документами. Здесь можно было заказать и Covid-сертификат другого государства.

Как сообщается, наибольшим спросом пользовались липовые ПЦР-тесты, за которые просили в среднем 700-800 грн. Covid-сертификаты оценивались в 3 тыс. грн. Цена подделки возрастала до 10 тыс. грн, если ее требовалось внести в официальную базу данных.

В настоящее время иностранный подданный, который организовал преступную сеть, арестован, ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Своей участи ожидают и все причастные к его деятельности.

Примерно такая же подпольная преступная схема была накрыта оперативниками СБУ и на Львовщине, где также во главе стоял представитель иностранного государства. Сеть работала в течение четырех месяцев. Поддельные Covid-сертификаты вносились в электронную систему здравоохранения eHealth.

За фальшивый международный Covid-сертификат здесь просили €250, внутренний – 1 800-2 000 грн. Каждый месяц дельцы выдавали на-гора в среднем до 15 подделок, зарабатывая на них свыше 500 тыс. грн. ежемесячно.

В настоящее время организатору и двум его сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения и установления всех причастных к сделке лиц.

В отличие от Киева и Львова аферисты из города Дубно, что на Ривенщине, в свой преступный бизнес не втягивали медиков и сотрудников туристических агентств: они пользовались настоящими реквизитами лицензированных врачей. Заказчиков умудрялись вычислять через социальные сети.

Стоимость своих услуг преступники оценивали в 3.4 тыс. грн, в зависимости от фактора срочности заказа. Деньги переводились посредством банковских карт.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.