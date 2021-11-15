В Украине на прошлой неделе сделали более 1 млн 600 тыс. прививок от коронавируса. По крайней мере первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев. Завершили курс вакцинации 28%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 15 ноября. По его словам, больше всего вакцинированных от Covid-19 по крайней мере одной дозой в городе Киеве — 61%, в Киевской области уже почти 50%, и 46% в Полтавской области.

Больше всего людей вакцинировались за прошедшую неделю в городе Киеве и в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

В то же время меньше всего прививок от коронавируса осуществили в Закарпатской, Черновицкой, Донецкой и Кировоградской области.

В Украине за прошлые сутки сделали более 97 тыс. прививок против коронавируса. Это почти на 50 тыс. меньше, чем днем ранее. Одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированы — 56 290 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека. Из которых получили одну дозу — 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 722 235 человек.