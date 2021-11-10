В Украине благодаря вакцинации от коронавируса удалось спасти уже около 6 тыс. жизней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 10 ноября. По его словам, сейчас в Украине 91-92% пациентов с Covid-19 в больницах — не были вакцинированы от коронавируса.

— Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском — мы бы имели на треть меньше смертей ежедневно. Но даже несмотря на это в Украине вакцинация спасла уже 6 тыс. жизней, — отметил министр.

Ляшко напомнил, что вакцинация от Covid-19 является бесплатной, ведь вакцины оплачены из государственного бюджета, то есть за счет налогоплательщиков. Или же попали в Украину благодаря глобальной инициативе COVAX или как гуманитарная помощь.

Сейчас Украина имеет 10 млн 300 тыс. доз различных вакцин, в том числе почти 3 миллиона доз вакцины Moderna, 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac, и 2 млн доз Comirnaty от Pfizer.

Сделать прививку можно в пунктах прививки или в центрах массовой вакцинации. В этих центрах работают медицинские работники учреждений здравоохранения, которые подписали соответствующие соглашения с Национальной службой здоровья Украины.

За минувшие сутки, 9 ноября, в Украине прививку от коронавируса получил 267 401 человек. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы – 116 738 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека.