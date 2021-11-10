В Україні завдяки вакцинації від коронавірусу вдалося врятувати вже близько 6 тис. життів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 листопада. За його словами, нині в Україні 91-92% пацієнтів з Covid-19 у лікарнях – не були вакциновані від коронавірусу.

– Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському – ми б мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тис. життів, – зазначив міністр.

Ляшко нагадав, що вакцинація від Covid-19 є безплатною, адже вакцини оплачені з державного бюджету, тобто коштом платників податків. Або ж потрапили в Україну завдяки глобальній ініціативі COVAX чи як гуманітарна допомога.

Нині Україна має 10 млн 300 тис. доз різних вакцин, зокрема майже 3 мільйони доз вакцини Moderna, 800 тис. доз вакцини AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac, і 2 млн доз Comirnaty від Pfizer.

Зробити щеплення можна в пунктах щеплення або в центрах масової вакцинації. У цих центрах працюють медичні працівники закладів охорони здоров’я, які підписали відповідні угоди з Національною службою здоров’я України.

За даними дослідження Американського Центру з контролю та профілактики хвороб, вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму Дельта. Низка європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, із більш ніж 65% вакцинованого населення, зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі.

За минулу добу, 9 листопада, в Україні щеплення від коронавірусу отримала 267 401 людина. Одну дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані – 116 738 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини.