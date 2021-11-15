В Україні минулого тижня зробили понад 1 млн 600 тис. щеплень від коронавірусу. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців. Повністю завершили курс 28%.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 листопада. За його словами, найбільше вакцинованих від Covid-19 принаймні однією дозою в місті Києві – 61%, у Київській області вже майже 50%, і 46% в Полтавській області.
Найбільше людей вакцинувалися за минулий тиждень у місті Києві та в Київській, Дніпропетровській і Черкаській областях.
Водночас найменше щеплень від коронавірусу здійснили у Закарпатській, Чернівецькій, Донецькій, та Кіровоградській області.
В Україні за минулу добу зробили понад 97 тис. щеплень проти коронавірусу. Це майже на 50 тис. менше, аніж днем раніше. Одну дозу вакцини отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.
Від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 12 228 644 людини. З яких отримали одну дозу – 12 228 642, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.