В Україні минулого тижня зробили понад 1 млн 600 тис. щеплень від коронавірусу. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців. Повністю завершили курс 28%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 листопада. За його словами, найбільше вакцинованих від Covid-19 принаймні однією дозою в місті Києві – 61%, у Київській області вже майже 50%, і 46% в Полтавській області.

Найбільше людей вакцинувалися за минулий тиждень у місті Києві та в Київській, Дніпропетровській і Черкаській областях.

Водночас найменше щеплень від коронавірусу здійснили у Закарпатській, Чернівецькій, Донецькій, та Кіровоградській області.