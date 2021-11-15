Співробітниками Служби безпеки України розкрито центри виготовлення фальшивих документів про вакцинацію від коронавірусу та ПЛР-тестів одразу в трьох регіонах України: у Києві, Львівській та Рівненській областях. Зловмисники встигли задовольнити замовлення понад 10 тис. осіб. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Стало відомо, що, наприклад, у Києві сертифікатний бізнес організував громадянин однієї з країн Європи. У сферу своєї злочинної діяльності він втягував фахівців, що мають великі клієнтські бази – медиків і туристичні агентства.

Саме сюди найчастіше звертаються люди з проханням допомогти в оформленні підроблених Covid-сертифікатів і ПЛР-тестів в обмін на грошову винагороду.

Причому підробки не обмежувалися українськими документами. Тут можна було замовити і Covid-сертифікат іншої держави.

Як повідомляється, найбільшим попитом користувалися липові ПЛР-тести, за які просили в середньому 700-800 грн. Covid-сертифікати оцінювалися в 3 тис. грн. Ціна підробки зростала до 10 тис. грн, якщо її потрібно було внести в офіційну базу даних.

Наразі іноземець, який організував злочинну мережу, заарештований, йому пред’явлено підозру за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Своєї долі очікують і всі причетні до його діяльності.

Приблизно така ж підпільна злочинна схема була накрита оперативниками СБУ і на Львівщині, де також на чолі стояв представник іноземної держави. Мережа працювала протягом чотирьох місяців. Підроблені Covid-сертифікати вносилися до електронної системи охорони здоров’я eHealth.

За фальшивий міжнародний Covid-сертифікат тут просили €250, за внутрішній – 1 800-2 000 грн. Щомісяця ділки видавали на-гора в середньому до 15 підробок, заробляючи на них понад 500 тис. грн. щомісяця.

Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 СТ. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення та встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

На відміну від Києва та Львова, аферисти з міста Дубно, що на Рівненщині, у свій злочинний бізнес не втягували медиків та співробітників туристичних агентств: вони користувалися справжніми реквізитами ліцензованих лікарів. Замовників примудрялися знаходити через соціальні мережі.

Вартість своїх послуг злочинці оцінювали в 3-4 тис. грн, залежно від фактору терміновості замовлення. Гроші переводилися за допомогою банківських карт.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка, збут або використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії щодо виявлення всіх причетних до схеми осіб.