У мобільному застосунку Дія тепер можна згенерувати Covid-сертифікат і тим, хто отримав антитіла проти коронавірусу в результаті перенесеної інфекції.

Документ про одужання, який дає право обходити обмеження, введені для червоної зони епідемічної небезпеки, дійсний протягом 90 днів. Але отримати його можна буде тільки двічі на рік.

Covid-сертифікат для перехворілих, так само як і для повністю вакцинованих, має внутрішню і міжнародну версії.

Внутрішній Covid-сертифікат містить фотографію пред’явника, дані про дату його народження, прізвище, ім’я та по батькові, термін дії документа, його номер.

Підтягнути Covid-сертифікат про одужання в застосунок Дія технічно можливо через 15 днів після того, як сімейний лікар внесе дані про перенесену коронавірусну інфекцію в електронну систему НСЗУ.

Нагадаємо, що в застосунку Дія можна згенерувати і дитячий Covid-сертифікат, який свідчить або про вакцинацію дитини, або про те, що вона перехворіла на коронавірусну інфекцію.