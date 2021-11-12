Під час вакцинації українці мають дотримуватися вимог доказової медицини. Роблячи щеплення бустерною або додатковою дозою вакцини проти коронавірусу, громадяни мають використовувати комбінації препаратів, які довели свою безпечність.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він порадив українцям не проводити експериментів та дотримуватися вимог доказової медицини.

– Наразі дозволено змішування мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК, – зазначив Кузін.

За його словами, українці роблять над собою експеримент, коли змішують препарат CoronaVac з іншою вакциною. Головний державний санітарний лікар запевнив, що така імунізація проти коронавірусу не відповідає протоколам та інструкціям.

Наразі в Україні немає статистики змішування комбінацій різних вакцин, оскільки система надає можливість побачити лише загальну кількість щеплень.

У МОЗ зазначили, що особисту інформацію, зокрема, вид вакцини, якою імунізуються українці, можуть бачити лише лікарі певних пацієнтів або бригада, яка робить Covid-щеплення.

Якщо медичний працівник вакцинував людину різними препаратами, то він нестиме відповідальність, оскільки це може бути порушенням протоколів чи інструкцій.

У МОЗ нагадали правила, які допоможуть вберегтися від небезпечного захворювання: дотримання дистанції, носіння маски та миття рук.