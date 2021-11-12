Во время вакцинации украинцы должны соблюдать требования доказательной медицины. Делая прививку бустерной или дополнительной дозой вакцины против коронавируса, граждане должны использовать комбинации препаратов, которые доказали свою безопасность.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он посоветовал украинцам не проводить эксперименты и соблюдать требования доказательной медицины.

— В настоящее время разрешено смешивание мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. Например, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК, — отметил Кузин.

По его словам, украинцы делают эксперимент, когда смешивают препарат CoronaVac с другой вакциной. Главный государственный санитарный врач заверил, что такая иммунизация против коронавируса не соответствует протоколам и инструкциям.

В настоящее время в Украине нет статистики смешивания комбинаций различных вакцин, поскольку система дает возможность увидеть только общее количество прививок.

В Минздраве отметили, что личную информацию, в частности, вид вакцины, которой иммунизируются украинцы, могут видеть только врачи определенных пациентов или бригада, которая делает Covid-прививку.

Если медицинский работник вакцинировал человека разными препаратами, то он будет нести ответственность, поскольку это может быть нарушением протоколов или инструкций.

В Минздраве напомнили правила, которые помогут уберечься от опасного заболевания: соблюдение дистанции, ношение маски и мытье рук.