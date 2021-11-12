Те, кто в начале пандемии умеренно тренировались и проводили больше времени на свежем воздухе, испытывали гораздо меньше беспокойства и депрессии, чем те, кто пассивно сидел дома. Таковы результаты исследования американских ученых.

В их масштабных наблюдениях приняли участие более 20 тыс. человек из шести регионов США, включая Гавайи, Колорадо, Джорджию и среднеатлантические штаты, а также Южную и Северную Калифорнию.

— Результаты говорят нам о том, что даже во время активной пандемии или другого кризиса следует поощрять людей к физической активности, чтобы поддерживать свое физическое и психическое здоровье, — отметила ведущий автор исследования Дебора Ром Янг.

Она убеждена, что парки и другие природные территории должны оставаться открытыми во время чрезвычайных ситуаций, чтобы поощрять физическую активность на открытом воздухе.

Как известно, в марте 2020 года Covid-19 перерос во всемирную пандемию. Не имея известного лечения, официальные лица здравоохранения попытались уменьшить его распространение, максимально ограничив контакты людей. Предприятия временно закрылись или изменили свою практику.

Эти стрессовые факторы, наряду с меньшими возможностями общения с друзьями и семьей, усилили симптомы депрессии и беспокойства у многих людей.

Ученые стремились определить, как физическая активность и время, проведенное на природе, связаны с улучшением психического здоровья.

Исследование показало, что:

сообщения о тревоге и депрессии со временем уменьшались

уменьшались показатели тревожности и депрессии были выше у женщин и молодых людей

у женщин и молодых людей участники, которые не придерживались физической активности, сообщили о наиболее высоком уровне депрессии и беспокойства по сравнению с людьми, которые занимались спортом

депрессии и беспокойства по сравнению с людьми, которые занимались спортом проведение меньшего количества времени на открытом воздухе было связано с более высокими показателями депрессии и тревожности

Из этих результатов мы узнали, что во время будущих чрезвычайных ситуаций важно тщательно взвесить решения о закрытии парков и открытых площадок с учетом негативного воздействия, которое такая мера предосторожности может оказать на психическое здоровье людей, уверены ученые.