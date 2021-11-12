Ті, хто на початку пандемії помірно тренувалися і проводили більше часу на свіжому повітрі, відчували набагато менше занепокоєння і депресії, ніж ті, хто пасивно сидів вдома. Такі результати дослідження американських вчених.

У їхніх масштабних спостереженнях взяли участь понад 20 тис. осіб з шести регіонів США, включаючи Гаваї, Колорадо, Джорджію і середньоатлантичні штати, а також Південну і Північну Каліфорнію.

– Результати говорять нам про те, що навіть під час активної пандемії або іншої кризи слід заохочувати людей до фізичної активності, щоб підтримувати своє фізичне і психічне здоров’я, – зазначила провідний автор дослідження Дебора Ром Янг.

Вона переконана, що парки та інші природні території повинні залишатися відкритими під час надзвичайних ситуацій, щоб заохочувати фізичну активність на відкритому повітрі.

Як відомо, у березні 2020 року Covid-19 переріс у всесвітню пандемію. Не маючи відомого лікування, офіційні особи охорони здоров’я спробували зменшити його поширення, максимально обмеживши контакти людей. Підприємства тимчасово закрилися або змінили свою практику.

Ці стресові фактори, поряд з меншими можливостями спілкування з друзями та родиною, посилили симптоми депресії та тривоги у багатьох людей.

Вчені прагнули визначити, як фізична активність і час, проведений на природі, пов’язані з поліпшенням психічного здоров’я.

Дослідження показало, що:

повідомлення про тривогу та депресію з часом зменшувалися

зменшувалися показники тривожності та депресії були вищими у жінок та молодих людей

у жінок та молодих людей учасники, які не дотримувалися фізичної активності, повідомили про найбільш високий рівень депресії і занепокоєння в порівнянні з людьми, які займалися спортом

високий рівень депресії і занепокоєння в порівнянні з людьми, які займалися спортом проведення меншої кількості часу на відкритому повітрі було пов’язано з більш високими показниками депресії і тривожності

З цих результатів ми дізналися, що під час майбутніх надзвичайних ситуацій важливо ретельно зважити рішення про закриття парків і відкритих майданчиків з урахуванням негативного впливу такого запобіжного заходу на психічне здоров’я людей, впевнені вчені.