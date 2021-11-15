В мобильном приложении Дія теперь можно сгенерировать и тем, кто приобрел антитела против коронавируса в результате перенесенной инфекции.

Документ о выздоровлении, который дает право обходить ограничения, введенные для красной зоны эпидемической опасности, действителен в течение 90 дней. Но получить его можно будет только два раза в год.

Covid-сертификат для переболевших, так же как и для полностью вакцинированных, имеет внутреннюю и международную версии.

Внутренний Covid-сертификат содержит фотографию предъявителя, данные о его дате рождения, фамилию, имя и отчество, срок действия документа, его номер.

Подтянуть Covid-сертификат о выздоровлении в приложение Дія технически возможно спустя 15 дней после того, как семейный врач внесет данные о перенесенной коронавирусной инфекции в электронную систему НСЗУ.

Напомним, что в приложении Дія можно сгенерировать и детский Covid-сертификат, свидетельствующий либо о вакцинации ребенка, либо о том, что он переболел коронавирусной инфекцией.