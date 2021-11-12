В Украине детям, которые вакцинировались от коронавируса или же переболели, можно получить Covid-сертификат.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга 12 ноября. По ее словам, на сегодня ввели еще два новых типа Covid-сертификатов.

— Один из них детский, который позволяет родителям детей от 12 лет, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, скачать документ в Дії. Для этого одному из родителей нужно зайти в Дію и приложить свидетельство о рождении ребенка, — отметила Карчевич.

В то же время второй тип сертификата — о выздоровлении. Сейчас этот документ находится на последней стадии бета-тестирования. Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач зафиксировал в электронной системе здравоохранения диагноз Covid-19.

Срок действия такого сертификата составит 90 дней с 15-го дня после постановки диагноза. Получить документ можно не более чем дважды в год.

Сейчас в Украине вакцинировались от коронавируса уже 43 157 детей в возрасте 12-17 лет. Для прививки используется вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Недавно такие прививки в Украине делали лишь отдельным категориям детей, а именно тем, кто едет за границу либо имеет сопутствующие заболевания, что предусматривает дополнительную защиту от Covid-19. А теперь, по желанию семей, эта возрастная категория может быть вакцинирована.