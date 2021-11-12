В Україні дітям, які вакцинувалися від коронавірусу або ж перехворіли, можна отримати Covid-сертифікат.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич під час брифінгу 12 листопада. За її словами, на сьогодні запровадили ще два нових типи Covid-cертифікатів.

– Один із них – дитячий, який дає змогу батькам дітей від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, завантажити документ у Дії. Для цього одному з батьків потрібно зайти в Дію і додати свідоцтво про народження дитини, – зазначила Карчевич.

Водночас другий тип сертифіката – про одужання. Зараз цей документ перебуває на останній стадії бета-тестування. Сертифікат про одужання формуватиметься лише для тих, у кого лікар зафіксував в електронній системі охорони здоров’я діагноз Covid-19.

Термін дії такого сертифіката становитиме 90 днів від 15-го дня після встановлення діагнозу. Отримати документ можна не більше, ніж двічі на рік.

Нині в Україні вакцинувалися від коронавірусу вже 43 157 дітей віком 12-17 років. Для щеплення використовується вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Нещодавно такі щеплення в Україні робили лише окремим категоріям дітей, а саме – тим, хто їде за кордон або має супутні захворювання, що передбачають додатковий захист від Covid-19. А тепер, за бажанням сімей, ця вікова категорія може бути вакцинована.