Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Фото Новини

Після Covid-хворих: у трьох областях України виявили звалища шприців та пробірок

30 Листопада 2021, 16:48
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
сміття

У Київській області викрили злочинне угруповання, яке забруднювало землі медичними відходами з відділень лікарень для Covid-хворих.

Правоохоронці повідомили, що підприємство працювало у 2020-2021 роках. У квітні 2021 року їм анулювали ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами. Але посадовці продовжили укладати договори на утилізацію, завдяки чому заволоділи коштами загальною сумою понад 500 тис. грн.

Протягом цього часу компанія отримала замовлення на утилізацію понад 6 тис. тонн небезпечних медичних відходів. Серед них відходи з інфекційних лікарень та Covid-відділень:

  • пробірки з кров’ю;
  • пробірки з біологічними рідинами;
  • медичні рукавички, шприци, голки, бинти;
  • люмінесцентні лампи.

Правопорушники виводили відходи до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали. Директору організації повідомили про підозру в порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також у заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 191 КК України).

Водночас його спільника підозрюють у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, скоєному в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте також:
преступностьФальшиві Covid-сертифікати: СБУ викрила групи, які вже виготовили 10 тис. підробок

Фото: Офіс генерального прокурора

Джерело
Офіс генпрокурора
Теги
Київська область , Коронавірус Covid-19 , Миколаївська область , Сміття у Львові
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка