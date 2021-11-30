У Київській області викрили злочинне угруповання, яке забруднювало землі медичними відходами з відділень лікарень для Covid-хворих.

Правоохоронці повідомили, що підприємство працювало у 2020-2021 роках. У квітні 2021 року їм анулювали ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами. Але посадовці продовжили укладати договори на утилізацію, завдяки чому заволоділи коштами загальною сумою понад 500 тис. грн.

Протягом цього часу компанія отримала замовлення на утилізацію понад 6 тис. тонн небезпечних медичних відходів. Серед них відходи з інфекційних лікарень та Covid-відділень: пробірки з кров’ю;

пробірки з біологічними рідинами;

медичні рукавички, шприци, голки, бинти;

люмінесцентні лампи.

Правопорушники виводили відходи до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали. Директору організації повідомили про підозру в порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також у заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 191 КК України).

Водночас його спільника підозрюють у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, скоєному в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото: Офіс генерального прокурора