Великобритания намерена помочь Украине в в реализации Плана восстановления системы здравоохранения, которой нанесен колоссальный урон в ходе полномасштабного вторжения РФ.

Об этом по итогам встречи с командой Foreign, Commonwealth & Development Office сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Отмечается, что с начала войны Украина уже получила значительную гуманитарную помощь от британских коллег. В частности, речь идет об около 60 автомобилей скорой медицинской помощи, десятках тонн критически важных лекарств и медицинском оборудовании.

Сейчас смотрят

— Благодаря системной поддержке международных партнеров, мы выстояли за эти месяцы войны. Сейчас мы строим наше сотрудничество и вокруг послевоенного восстановления сферы здравоохранения, — отметил Алексей Яременко.

Сообщается, что Минздрав финализирует проект Плана восстановления системы здравоохранения, который будет непосредственно определять четкие шаги восстановления медицинской инфраструктуры.

Кроме этого, специалисты Великобритании также готовы обмениваться опытом с украинскими коллегами в сфере реабилитации. По словам представителей Foreign, Commonwealth & Development Office, страна планирует оказывать техническую и экспертную поддержку украинским реабилитационным центрам.