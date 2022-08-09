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После нашей победы: Британия поможет Украине в восстановлении системы здравоохранения

9 августа 2022, 10:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
британія
Источник: Depositphotos

Великобритания намерена помочь Украине в в реализации Плана восстановления системы здравоохранения, которой нанесен колоссальный урон в ходе полномасштабного вторжения РФ.

Об этом по итогам встречи с командой Foreign, Commonwealth & Development Office сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Отмечается, что с начала войны Украина уже получила значительную гуманитарную помощь от британских коллег. В частности, речь идет об около 60 автомобилей скорой медицинской помощи, десятках тонн критически важных лекарств и медицинском оборудовании.

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— Благодаря системной поддержке международных партнеров, мы выстояли за эти месяцы войны. Сейчас мы строим наше сотрудничество и вокруг послевоенного восстановления сферы здравоохранения, — отметил Алексей Яременко.

Сообщается, что Минздрав финализирует проект Плана восстановления системы здравоохранения, который будет непосредственно определять четкие шаги восстановления медицинской инфраструктуры.

Кроме этого, специалисты Великобритании также готовы обмениваться опытом с украинскими коллегами в сфере реабилитации. По словам представителей Foreign, Commonwealth & Development Office, страна планирует оказывать техническую и экспертную поддержку украинским реабилитационным центрам.

Теги
Великобритания медична допомога
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