Велика Британія має намір допомогти Україні в в реалізації Плану відновлення системи охорони здоров’я, якій завдано колосальної шкоди в ході повномасштабного вторгнення РФ.

Про це за підсумками зустрічі з командою Foreign, Commonwealth & Development Office повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Зазначається, що з початку війни Україна вже отримала значну гуманітарну допомогу від британських колег. Зокрема, йдеться про близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги, десятки тонн критично важливих ліків та медичне обладнання.

Зараз дивляться

– Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів, ми вистояли за ці місяці війни. Зараз ми будуємо нашу співпрацю і навколо післявоєнної відбудови сфери охорони здоров’я, – зазначив Олексій Яременко.

Повідомляється, що МОЗ фіналізує проект плану відновлення системи охорони здоров’я, який буде безпосередньо визначати чіткі кроки відновлення медичної інфраструктури.

Крім цього, фахівці Великої Британії також готові обмінюватися досвідом з українськими колегами у сфері реабілітації. За словами представників Foreign, Commonwealth & Development Office, країна планує надавати технічну та експертну підтримку українським реабілітаційним центрам.