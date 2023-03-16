Винницкий апелляционный суд обязал Военно-медицинский клинический центр Центрального региона выплатить 400 тыс. грн компенсации пациентке, в теле которой врачи забыли хирургический инструмент длиной почти 30 см.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что шпатель Ревердена весом чуть менее 300 г хирурги забыли в теле женщины после операции, которую проводили еще в 2005 году.

В течение полутора десятилетий этот инструмент находился в брюшной полости пациентки, что повлекло за собой хроническую интоксикацию и различные проблемы со здоровьем, такие как слабость и утомляемость.

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Известно, что в 2022 году Хмельницкий горрайонный суд наложил на медицинский центр моральный ущерб в размере почти 900 тыс. гривен, но медицинское учреждение подал апелляцию.

Состоялось заседание, на котором представитель медучреждения просил уменьшить размер компенсации до 100 тыс. гривен.

Однако Винницкий апелляционный суд 14 марта принял решение в пользу пациентки и обязал медицинский центр выплатить ей 400 тыс. грн компенсации.

Источник: Винницкий апелляционный суд