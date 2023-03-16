Акушера-гинеколога Анну Марич, которая работает в Пустомытовской больнице, что во Львовской области, будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, следствием которого стала смерть младенца. В заключении патологоанатома говорится, что причиной является тяжелая асфиксия (удушение) при родах.

Два года назад врач принимала роды у жены военнослужащего, 36-летней львовянки Елены Чередеевой. Однако, несмотря на здоровую и стабильную беременность матери, новорожденный мальчик умер на третий день.

Как рассказала Елена Чередеева, досудебное расследование длилось почти два года. За это время состоялось заседание клинико-экспертной комиссии департамента здравоохранения Львовской ОВА, проведены две судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и собраны другие доказательства вины врача.

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— Судебно-медицинская экспертиза установила, что неосторожные действия врача, вероятно, привели к трагедии. Если бы она вовремя положила меня в больницу, обследовала, провела ургентное кесарево сечение, то можно было бы этого избежать, – говорит Елена Чередеева.

Женщина отметила, что после родов медики не направили на экспертизу плаценту, что могло бы дать больше ответов на вопросы по делу, а этот биоматериал в больнице поспешно утилизировали.

В прокуратуре Львовщины подтвердили, что дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УКУ) 38-летним врачом из Пустомытов с обвинительным заключением направили на рассмотрение в районный суд.

На время следствия Анну Марич не отстраняли от работы, она продолжала работать в родильном отделении больницы. В общении с журналистами медик заявила, свою вину не признает и отказалась от более подробных комментариев.