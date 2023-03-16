Акушера-гінеколога Ганну Маріч, яка працює у Пустомитівській лікарні, що у Львівській області, судитимуть за неналежне виконання професійних обов’язків, наслідком якого стала смерть немовляти. У висновку патологоанатома йдеться, що причиною є важка асфіксія (удушення) під час пологів.

Два роки тому лікар приймала пологи у дружини військовослужбовця, 36-річної львів’янки Олени Чередєєвої. Однак попри здорову і стабільну вагітність матері, новонароджений хлопчик помер на третій день.

Як розповіла Олена Чередєєва, досудове розслідування тривало майже два роки. За цей час відбулося засідання клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА, проведено дві судово-медичні експертизи, допитано свідків та зібрано інші докази провини лікаря.

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– Судово-медична експертиза встановила, що необережні дії лікаря, ймовірно, призвели до трагедії. Якби вона вчасно поклала мене в лікарню, обстежила, провела ургентний кесарів розтин, то можна було б цього уникнути, – каже Олена Чередєєва.

Жінка зазначила, що після пологів медики не направили на експертизу плаценту, що могло б дати більше відповідей на питання у справі, а цей біоматеріал в лікарні поспішно утилізували.

У прокуратурі Львівщини підтвердили, що справу щодо неналежного виконання професійних обов’язків (ч.2 ст. 140 ККУ) 38-річним лікарем з Пустомитів з обвинувальним висновком направили на розгляд до районного суду.

На час слідства Ганну Маріч не усували від роботи, вона продовжувала працювати в пологовому відділенні лікарні. У спілкуванні з журналістами медик заявила, свою провину не визнає і відмовилася від більш докладних коментарів.