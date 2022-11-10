На Сумщині судитимуть двох лікарів за неналежне виконання своїх обов’язків, що спричинило смерть хворої. Про це повідомили співробітники відділу комунікацій поліції Сумської області.

Повідомляється, що слідчі Сумського районного управління поліції направили до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-терапевта та лікаря-анестезіолога Сумської обласної клінічної лікарні, які відмовилися госпіталізувати літню жінку в критичному стані.

За даними слідства, ввечері 19 квітня 2020 року бригада швидкої медичної допомоги доставила 78-річну жінку до Сумського медичного клінічного центру інфекційних хвороб з підозрою на пневмонію.

Зараз дивляться

Пацієнтку оглянула лікар-інфекціоніст, яка також провела експрес-тест на Covid-19. Лікар виключила інфекційне захворювання, після чого виписала направлення для подальшої госпіталізації хворої, оскільки рівень цукру в крові пацієнтки був критично високим.

Бригада швидкої допомоги доставила пацієнтку в обласну лікарню. Незважаючи на те, що тест на коронавірус у жінки був негативним, а її стан істотно погіршився, лікар-терапевт не впустив медиків з хворою в приймальне відділення і в грубій формі повідомив, щоб пацієнтку везли в інше відділення, оскільки експрес-тест може бути недостовірним.

В результаті бригада швидкої доставила пацієнтку в інший лікувальний заклад. Незважаючи на те, що медики швидкої дзвонили в це відділення і попереджали про критичний стан жінки, двері приймального відділення виявилися закриті.

– Через 10 хвилин вийшов лікар-анестезіолог, який також відмовився госпіталізувати хвору, посилаючись на карантинні обмеження, – йдеться в повідомленні.

Тоді медики швидкої викликали поліцію, після чого перевели пацієнтку в приймальне відділення, де вже констатували її смерть, яка настала в результаті ускладнень, викликаних запальним процесом в нирках на тлі цукрового діабету.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже закінчили досудове розслідування кримінального провадження за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть хворого (ч.1 ст. 140 КК України) та скерували обвинувальний акт до суду.

Джерело: Поліція Сумської області