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Отказали в лечении и женщина умерла: на Сумщине будут судить двоих медиков

10 ноября 2022, 14:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скорая
Источник: Depositphotos

На Сумщине будут судить двух врачей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее смерть больной. Об этом сообщили сотрудники отдела коммуникаций полиции Сумской области.

Сообщается, что следователи Сумского районного управления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении врача-терапевта и врача-анестезиолога Сумской областной клинической больницы, которые отказались госпитализировать пожилую женщину в критическом состоянии.

По данным следствия, вечером 19 апреля 2020 года бригада скорой медицинской помощи доставила 78-летнюю женщину в Сумской медицинский клинический центр инфекционных болезней с подозрением на пневмонию.

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Пациентку осмотрела врач-инфекционист, которая также провела экспресс-тест на Covid-19. Врач исключила инфекционное заболевание, после чего выписала направление для дальнейшей госпитализации больной, поскольку уровень сахара в крови пациентки был критически высоким.

Бригада скорой помощи доставила пациентку в областную больницу. Несмотря на то, что тест на коронавирус у женщины был отрицательным, а ее состояние существенно ухудшилось, врач-терапевт не впустил медиков с больной в приемное отделение и в грубой форме сообщил, чтобы пациентку везли в другое отделение, поскольку экспресс-тест может быть недостоверным.

В итоге бригада скорой доставила пациентку в другое лечебное учреждение. Несмотря на то, что медики скорой звонили в это отделение и предупреждали о критическом состоянии женщины, двери приемного отделения оказались закрыты.

— Через 10 минут вышел врач-анестезиолог, который также отказался госпитализировать больную, ссылаясь на карантинные ограничения, — говорится в сообщении.

Тогда медики скорой вызвали полицию, после чего перевели пациентку в приемное отделение, где уже констатировали ее смерть, которая наступила в результате осложнений, вызванных воспалительным процессом в почках на фоне сахарного диабета.

Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже закончили досудебное расследование уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины) и направили обвинительный акт в суд.

Источник: Полиция Сумской области

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Медики Нацполиция Смерть Суд Сумська область
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