На Сумщине будут судить двух врачей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее смерть больной. Об этом сообщили сотрудники отдела коммуникаций полиции Сумской области.

Сообщается, что следователи Сумского районного управления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении врача-терапевта и врача-анестезиолога Сумской областной клинической больницы, которые отказались госпитализировать пожилую женщину в критическом состоянии.

По данным следствия, вечером 19 апреля 2020 года бригада скорой медицинской помощи доставила 78-летнюю женщину в Сумской медицинский клинический центр инфекционных болезней с подозрением на пневмонию.

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Пациентку осмотрела врач-инфекционист, которая также провела экспресс-тест на Covid-19. Врач исключила инфекционное заболевание, после чего выписала направление для дальнейшей госпитализации больной, поскольку уровень сахара в крови пациентки был критически высоким.

Бригада скорой помощи доставила пациентку в областную больницу. Несмотря на то, что тест на коронавирус у женщины был отрицательным, а ее состояние существенно ухудшилось, врач-терапевт не впустил медиков с больной в приемное отделение и в грубой форме сообщил, чтобы пациентку везли в другое отделение, поскольку экспресс-тест может быть недостоверным.

В итоге бригада скорой доставила пациентку в другое лечебное учреждение. Несмотря на то, что медики скорой звонили в это отделение и предупреждали о критическом состоянии женщины, двери приемного отделения оказались закрыты.

— Через 10 минут вышел врач-анестезиолог, который также отказался госпитализировать больную, ссылаясь на карантинные ограничения, — говорится в сообщении.

Тогда медики скорой вызвали полицию, после чего перевели пациентку в приемное отделение, где уже констатировали ее смерть, которая наступила в результате осложнений, вызванных воспалительным процессом в почках на фоне сахарного диабета.

Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже закончили досудебное расследование уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины) и направили обвинительный акт в суд.

Источник: Полиция Сумской области