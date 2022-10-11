Городской инсультный центр, который действует на базе Центральной городской клинической больницы Черновцов, установил рекорд: в заведении уже провели 107 тромболизисов.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в Европе золотой стандарт такого лечения — до 15% тромболизисов от всех ишемических инсультов за год. А в инсультном центре Черновцов их провели уже 17%.

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— Существует так называемое терапевтическое окно в 4,5 часа. Это именно то время, когда пациенту можно сделать тромболизис (разрушить сгусток крови, который перекрыл сосуд), а значит – спасти, — говорится в сообщении.

Уточняется, что очень важно, чтобы родственники или те люди, которые оказались рядом, вовремя могли распознать инсульт, вызвать бригаду медиков. Те, в свою очередь, связываются с больницей по так называемому “инсультному телефону” и предупреждают о том, что есть потенциальный кандидат на тромболизис.

Сообщается, что мультидисциплинарная команда клиники всегда начеку: в приемном отделении берут все анализы, делают компьютерную томографию и, если еще не произошло поражение мозга, выполняют тромболизис.

По словам заведующей инсультным центром Иванны Тащук, рекорд по времени черновицких медиков — 12 минут “от двери до иглы”.

Источник: управление здравоохранения Черновицкого горсовета