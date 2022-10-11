Міський інсультний центр, який діє на базі центральної міської клінічної лікарні Чернівців, встановив рекорд: у закладі вже провели 107 тромболізисів.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що в Європі золотий стандарт такого лікування – до 15% тромболізисів від усіх ішемічних інсультів за рік. А в інсультному центрі Чернівців їх провели вже 17%.

Зараз дивляться

– Існує так зване терапевтичне вікно в 4,5 години. Це саме той час, коли пацієнту можна зробити тромболізис (зруйнувати згусток крові, який перекрив посудину), а значить – врятувати, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дуже важливо, щоб родичі або ті люди, які опинилися поруч, вчасно могли розпізнати інсульт, викликати бригаду медиків. Ті, в свою чергу, зв’язуються з лікарнею по так званому “інсультному телефону” і попереджають про те, що є потенційний кандидат на тромболізис.

Повідомляється, що мультидисциплінарна команда клініки завжди напоготові: в приймальному відділенні беруть всі аналізи, роблять комп’ютерну томографію і, якщо ще не відбулося ураження мозку, виконують тромболізис.

За словами завідуючої інсультним центром Іванни Тащук, рекорд за часом чернівецьких медиків – 12 хвилин “від дверей до голки”.

Джерело: управління охорони здоров’я Чернівецької міськради