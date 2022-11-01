Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова наразі рятують життя 28-річного подружжя Анастасії та Олексія, які 25 жовтня отримали важкі каліцтва під час вибуху на АЗС Дніпра.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

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За його словами, Олексій втратив багато крові, намагаючись допомогти дружині, до приїзду швидкої допомоги закривав її рани руками. Машину прорізали десятки уламків від снаряда.

– Бригада екстреної медичної допомоги миттєво доставила поранених в реанімацію Мечникова, по дорозі рятували пацієнтів від фатальної втрати крові, – написав Сергій Риженко.

За його словами, жінку довелося оперувати двічі: спочатку хірурги витягли два осколки, які зупинилися біля серця, потім було складне оперативне втручання на хребті.

Повідомляється, що наразі обоє перебувають у реанімації. Через важке пошкодження нижніх кінцівок вставати поки не можуть. Попереду у них довгий шлях до одужання.

За словами Сергія Риженка, восьмирічний син підходить по черзі до мами і до тата, не до кінця розуміючи тяжкість їхнього стану, сприймаючи все як дитячу гру.

Джерело: Сергій Риженко