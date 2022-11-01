Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова в настоящее время спасают жизни 28-летних супругов Анастасии и Алексея, которые 25 октября получили тяжелые увечья во время взрыва на АЗС Днепра.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.
По его словам, Алексей потерял много крови, пытаясь помочь жене, до приезда скорой помощи закрывал ее раны руками. Машину прорезали десятки обломков от снаряда.
— Бригада экстренной медицинской помощи мгновенно доставила раненых в реанимацию Мечникова, по дороге спасая пациентов от фатальной потери крови, — написал Сергей Рыженко.
По его словам, женщину пришлось оперировать дважды: сначала хирурги извлекли два осколка, которые остановились у сердца, затем было сложное оперативное вмешательство на позвоночнике.
Сообщается, что в настоящее время оба супруга находятся в реанимации. Из-за тяжелого повреждения нижних конечностей вставать пока не могут. Впереди у них долгий путь выздоровления.
По словам Сергея Рыженко, восьмилетний сын подходит по очереди к маме и к папе, не до конца понимая тяжесть их состояния, воспринимая все как детскую игру.
Источник: Сергей Рыженко