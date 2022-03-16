Військові дії продовжуються. Українські медики, як і військові, цілодобово на посту. Операційні працюють без перерви.

Сьогодні всім необхідно вижити, і роль лікаря така ж важлива, як і бійця.

Віталій жив у Львові, навчався у залізничному технікумі, працював на залізниці.

Але російські агресори пішли війною на Україну. Він отримав тяжке мінно-вибухове поранення під Херсоном.

– Його доставили до Мечникова у стані коми, із втратою майже всіх життєвих функцій, – розповів гендиректор лікарні Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко. – В очах медиків, які привезли його, був відчай.

Дві доби лікарі реанімації Мечникова намагалися стабілізувати його стан. Вийшло.

Сьогодні вночі лікар Андрій Сірко зі своїми колегами під мікроскопом Carl Zeiss виконав найскладнішу операцію, 2801-у на рахунку апарату, який жодного разу не підвів.

– За допомогою мікроскопа Carl Zeiss врятовано сотні життів, – написав на своїй сторінці у Facebook Сергій Риженко. – Він як старий кінь, який не псує борозни. У 2014 році компанія АТБ передала його лікарні Мечникова, коли було велике надходження з Іловайська.

З голови Віталія, щоб зберегти мозок і судини, Андрій Сірко дістав більше 10 великих і малих осколків і кістки черепа, які залетіли в лобову область.

Усі медики Мечникова переживають за майбутнє Віталія – він є символом єдиної України. Кожен хоче біля нього створити атмосферу блаженства заради одужання.

Джерело: Сергій Риженко