Военные действия продолжаются. Украинские медики, как и военные, круглосуточно на посту. Операционные работают без перерыва.

Сегодня всем необходимо выжить, и роль врача так же важна, как и бойца.

Виталий жил во Львове, учился в железнодорожном техникуме, работал на железной дороге.

Но российские агрессоры пошли войной на Украину. Он получил тяжелейшее минно-взрывное ранение под Херсоном.

— Его доставили в Мечникова в состоянии комы, с потерей почти всех жизненных функций, — рассказал гендиректор больницы Мечникова в Днепре Сергей Рыженко. — В глазах медиков, которые привезли его, было отчаяние.

Двое суток врачи реанимации Мечникова старались стабилизировать его состояние. Получилось.

Сегодня ночью врач Андрей Сирко со своими коллегами под микроскопом Carl Zeiss выполнил сложнейшую операцию, 2801-ю на счету аппарата, который ни разу не подвел.

— С помощью микроскопа Carl Zeiss спасены сотни жизней, — написал на своей страничке в Facebook Сергей Риженко. — Он как старый конь, который не портит борозды. В 2014 году компания АТБ передала его больнице Мечникова, когда было большое поступление из Иловайска.

Из головы Виталия, чтобы сберечь мозг и сосуды, Андрей Сирко достал больше 10 больших и малых осколков и кости черепа, которые залетели в лобную область.

Все медики Мечникова переживают за будущее Виталия – он символ единой Украины. Каждый хочет возле него создать атмосферу блаженства во имя выздоровления.

Источник: Сергей Рыженко