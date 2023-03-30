52-летняя Трейси Хатчинсон приехала из Британии в Турцию для операции на желудке с целью убрать лишний вес. В итоге процесс похудения вышел из-под контроля: из первоначальных 102 кг осталось 41 кг и процесс снижения веса продолжается.

Woman who had Turkish weight loss surgery now fears for her health https://t.co/FzHpRHSodv via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) March 30, 2023

Стало известно, что Трейси выбрала Турцию из соображений экономии. В этой стране операции по обходному желудочному анастомозу (в желудке создается небольшой мешочек, чтобы человек быстрее насыщался и поглощал меньше калорий) стоит гораздо дешевле, чем в Британии.

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Заплатив 3 тыс. фунтов стерлингов вместо 8 тыс., которые требовалось выложить в Великобритании, женщина легла под нож хирурга в январе прошлого года.

Сначала она была в восторге от результатов. Но теперь, по словам матери двоих детей, она выглядит, как ходячий скелет и не может перестать сбрасывать килограммы.

Опасаясь за свое здоровье, Трейси обратилась за помощью к своему хирургу в Турции. Но медик просто порекомендовал ей принимать Имодиум, чтобы она перестала ходить в туалет и таким образом набрала вес.