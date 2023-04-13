Как сообщил президент Национальной академии медицинских наук Виталий Цымбалюк, на сегодняшний день до 82% раненых и больных украинских защитников возвращаются в строй.

— НАМН Украины является разработчиком военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип, согласно которому все гражданские больницы на период войны становятся такими же военными госпиталями, — сказал Цимбалюк.

Он отметил, что 80% раненых в течение так называемого золотого часа получают должную помощь. Смертность на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

Президент НАМН отметил, что бойцы с ранениями в сердце за 6-8 часов доставляются в научные учреждения НАМН в Харькове, а через 12 часов — в столицу.

По данным Цымбалюка, врачи Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института общей и безотлагательной хирургии имени Зайцева спасли 72 военнослужащих с боевой травмой сердца и крупных сосудов.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Институте Амосова пролечено 537 военнослужащих с патологией сердца и магистральных сосудов, из них 38 с боевой травмой сердца и сосудов.

В свою очередь врачи Института глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова спасли зрение 524 военнослужащим, врачи Института отоларингологии имени Коломийченко сохранили и восстановили слух 901 военнослужащему.

Цымбалюк также отметил, что контузия (акубаротравма) является одним из основных проявлений минно-взрывной травмы и составляет 6,6% – 7,1% в общей структуре боевых санитарных потерь, 39,5% – среди всех поражений ЛОР-органов.