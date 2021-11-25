С намерением еще больше ужесточить ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, итальянские власти решили ввести в оборот суперсертификат.

Новый документ, по сути своей представляющий новый санитарный пропуск, смогут получить только полностью привитые или переболевшие Covid-19 граждане.

Пока суперсертификат будет работать в тестовом режиме с 6 декабря по 15 января. Если власти увидят эффект от его использования, то действие Super Green Pass продлят до девяти месяцев.

Сообщается, что Super Green Pass станет своего рода привилегией для посещения культурных, спортивных и публичных мероприятий, а также ночных клубов, ресторанов и баров, которые работают в режиме закрытых помещений.

Что же касается базового Covid-сертификата, то его будут получать и дальше невакцинированные лица при обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста. Пропуск позволит им воспользоваться услугами общественного транспорта, ходить на работу и останавливаться в гостиницах.

Таким образом власти Италии пытаются защитить относительно чистые от коронавирусной инфекции зоны от новой волны заболевания.

Напомним, что с 15 декабря в Италии вводится обязательная вакцинация от Covid-19 для военных, полицейских, административного персонала в сфере здравоохранения.

Для медицинского персонала станет обязательной третья, бустерная доза вакцины.