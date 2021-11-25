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После прививки или болезни: Италия вводит Covid-сертификаты c отметкой “супер”

25 ноября 2021, 11:11
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
Италия
Источник: Depositphotos

С намерением еще больше ужесточить ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, итальянские власти решили ввести в оборот суперсертификат.

Новый документ, по сути своей представляющий новый санитарный пропуск, смогут получить только полностью привитые или переболевшие Covid-19 граждане.

Пока суперсертификат будет работать в тестовом режиме с 6 декабря по 15 января. Если власти увидят эффект от его использования, то действие Super Green Pass продлят до девяти месяцев.

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Сообщается, что Super Green Pass станет своего рода привилегией для посещения культурных, спортивных и публичных мероприятий, а также ночных клубов, ресторанов и баров, которые работают в режиме закрытых помещений.

Что же касается базового Covid-сертификата, то его будут получать и дальше невакцинированные лица при обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста. Пропуск позволит им воспользоваться услугами общественного транспорта, ходить на работу и останавливаться в гостиницах.

Таким образом власти Италии пытаются защитить относительно чистые от коронавирусной инфекции зоны от новой волны заболевания.

Напомним, что с 15 декабря в Италии вводится обязательная вакцинация от Covid-19 для военных, полицейских, административного персонала в сфере здравоохранения.

Для медицинского персонала станет обязательной третья, бустерная доза вакцины.

Источник
The Guardian
Теги
Италия , Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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