З наміром ще більше посилити обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, італійська влада вирішила ввести в обіг суперсертифікат.

Новий документ, який по суті своїй представляє новий санітарний пропуск, зможуть отримати тільки повністю щеплені або перехворілі на Covid-19 громадяни.

Поки суперсертифікат буде працювати в тестовому режимі з 6 грудня до 15 січня. Якщо влада побачить ефект від його використання, то дію Super Green Pass подовжать до дев’яти місяців.

Повідомляється, що Super Green Pass стане свого роду привілеєм для відвідування культурних, спортивних і публічних заходів, а також нічних клубів, ресторанів і барів, які працюють в режимі закритих приміщень.

Що ж стосується базового Covid-сертифіката, то його будуть отримувати і далі невакциновані особи при обов’язковій наявності негативного ПЛР-тесту. Пропуск дозволить їм скористатися послугами громадського транспорту, ходити на роботу і зупинятися в готелях.

Таким чином влада Італії намагається захистити відносно чисті від коронавірусної інфекції зони від нової хвилі захворювання.

Нагадаємо, що з 15 грудня в Італії вводиться обов’язкова вакцинація від Covid-19 для військових, поліцейських, адміністративного персоналу у сфері охорони здоров’я.

Для медичного персоналу стане обов’язковою третя, бустерна доза вакцини.