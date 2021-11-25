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Після щеплення або хвороби: Італія вводить Covid-сертифікати c позначкою “супер”

25 Листопада 2021, 11:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Италия
Джерело: Depositphotos

З наміром ще більше посилити обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, італійська влада вирішила ввести в обіг суперсертифікат.

Новий документ, який по суті своїй представляє новий санітарний пропуск, зможуть отримати тільки повністю щеплені або перехворілі на Covid-19 громадяни.

Поки суперсертифікат буде працювати в тестовому режимі з 6 грудня до 15 січня. Якщо влада побачить ефект від його використання, то дію Super Green Pass подовжать до дев’яти місяців.

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Повідомляється, що Super Green Pass стане свого роду привілеєм для відвідування культурних, спортивних і публічних заходів, а також нічних клубів, ресторанів і барів, які працюють в режимі закритих приміщень.

Що ж стосується базового Covid-сертифіката, то його будуть отримувати і далі невакциновані особи при обов’язковій наявності негативного ПЛР-тесту. Пропуск дозволить їм скористатися послугами громадського транспорту, ходити на роботу і зупинятися в готелях.

Таким чином влада Італії намагається захистити відносно чисті від коронавірусної інфекції зони від нової хвилі захворювання.

Нагадаємо, що з 15 грудня в Італії вводиться обов’язкова вакцинація від Covid-19 для військових, поліцейських, адміністративного персоналу у сфері охорони здоров’я.

Для медичного персоналу стане обов’язковою третя, бустерна доза вакцини.

Джерело
The Guardian
Теги
Італія , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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