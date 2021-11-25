В Украине по состоянию на 25 ноября в трех областях и городе Киев улучшились Covid-показатели. Среди них Донецкая, Одесская и Херсонская области. Там только один показатель не соответствует норме — уровень госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В оранжевую зону эпидемической опасности входят четыре области: Полтавская, Харьковская, Закарпатская и Черновицкая.

Кроме того, красной зоне карантина соответствуют Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

В то же время в Луганской и Львовской областях показатели стабилизировались и в ближайшее время они выйдут из этой зоны.

В желтой зоне остались лишь две области: Кировоградская и Тернопольская. Ни один из регионов не вошел в зеленую зону.

Уровень заболеваемости Covid-19 в Украине сейчас составляет 601 на 100 тыс. населения (при норме менее 75). Наихудшая ситуация наблюдается в Николаевской (972), Полтавской (920) и Запорожской (794) областях.

В целом в стране уровень Covid-госпитализаций составляет 61,2 на 100 тыс. населения (при норме меньше 60 на 100 тыс.). В Киеве этот показатель находится на уровне 58,7 на 100 тыс. населения, то есть в пределах нормы.

Ни в одном регионе страны не превышен уровень загруженности коек с кислородом для больных Covid-19.