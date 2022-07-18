Верховная Рада решила, что через три месяца после окончания войны рецептурные препараты без рецепта отпускать будет запрещено.

За соответствующий законопроект (№7444) о внесении изменений в некоторые законы об усилении контроля над отпуском лекарственных средств в первом чтении проголосовало в понедельник, 18 июля, 296 народных депутатов, говорится на сайте Рады.

Этим документом также вводится административная ответственность медработников и фармацевтов в случае назначения и отпуска рецептурных лекарств без рецепта.

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Согласно пояснительной записке, основными задачами законопроекта является создание условий для введения в Украине отпуска лекарств по рецептам.