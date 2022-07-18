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Після війни тільки за рецептом: новий порядок продажу ліків в аптеках

18 Липня 2022, 20:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

Верховна Рада вирішила, що за три місяці після закінчення війни рецептурні препарати без рецепта відпускати буде заборонено.

За відповідний законопроєкт (№7444) про внесення змін до деяких законів щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів у першому читанні проголосувало у понеділок, 18 липня, 296 народних депутатів, йдеться на сайті Ради.

Цим документом також запроваджується адміністративна відповідальність медпрацівників та фармацевтів у разі призначення та відпуску рецептурних ліків без рецепта.

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Згідно з пояснювальною запискою, основними завданнями законопроєкту є створення умов для запровадження в Україні відпуску ліків за рецептами.

Джерело
Интерфакс
Теги
Ліки
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