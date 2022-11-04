Команда ученых Североамериканского общества менопаузы (NAMS) в ходе исследования выяснила, что поздняя беременность способна оказать положительное влияние на продолжительность жизни женщины.

Сами ученые объясняют свой вывод эффектом размера теломер лейкоцитов, поскольку возраст женщины при рождении последнего ребенка влияет на их длину.

— Это значит, что женщины, родившие своего последнего ребенка позже, скорее всего, будут иметь более длинные теломеры, — объясняют ученые.

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Считается, что более длинные теломеры полезны для долгосрочного здоровья, в то время как более короткие связаны с различными хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые проблемы, диабет II типа, неврологические заболевания и различные виды рака.

Сообщается, что это новое исследование было более масштабным и включало данные о здоровье более 1 200 женщин различных этнических групп в возрасте пременопаузы и постменопаузы.

Кроме того, в отличие от предыдущих исследований, эта работа принимала во внимание социально-демографические факторы, связанные с деторождением и практическими решениями в области здравоохранения.

Источник: NAMS