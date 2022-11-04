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Пізня вагітність впливає на тривалість життя — дослідження

4 Листопада 2022, 16:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Північноамериканського товариства менопаузи (NAMS) під час дослідження з’ясувала, що пізня вагітність має позитивний вплив на тривалість життя жінки.

Самі вчені пояснюють свій висновок ефектом розміру теломер лейкоцитів, оскільки вік жінки при народженні останньої дитини впливає на їхню довжину.

– Це означає, що жінки, які народили свою останню дитину пізніше, швидше за все, матимуть довші теломери, – пояснюють вчені.

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Вважається, що довші теломери корисні для довгострокового здоров’я, тоді як коротші пов’язані з різними хронічними захворюваннями, як-от серцево-судинні проблеми, діабет II типу, неврологічні захворювання та різні види раку.

Повідомляється, що це нове дослідження було більш масштабним і включало дані щодо здоров’я понад 1 200 жінок різних етнічних груп у віці пременопаузи та постменопаузи.

Крім того, на відміну від попередніх досліджень, ця робота враховувала соціально-демографічні фактори, пов’язані з дітонародженням та практичними рішеннями в галузі охорони здоров’я.

Джерело: NAMS

Теги
вагітність Наукові дослідження тривалість життя
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