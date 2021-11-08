В Ивано-Франковской области разоблачили врача, которая вносила ложные сведения о вакцинации граждан от коронавируса в электронную систему eHealth.

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины. Схему организовала заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. К ней обращались граждане, которые не хотели вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении Дія.

Врач не проводила им прививки от коронавируса, а вносила персональные данные людей в электронную систему здравоохранения eHealth через программу Medics как якобы вакцинированных. В то же время неиспользованную вакцину она списывала. За свои услуги медик брала по 2,5 тыс. грн с человека.

Во время обыска в ее служебном кабинете правоохранители изъяли компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины, журнал учета вакцинированных людей, другие документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В СБУ планируют объявить женщине подозрение по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные человеком, которое имеет право доступа к ней) УК Украины.

Также после того, как обнаружат персональные данные людей, которые незаконно внесли в систему, СБУ инициирует аннулирование их свидетельств о вакцинации. Пока продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме людей.

Фото: СБУ