В Івано-Франківській області викрили лікарку, яка вносила неправдиву інформацію про вакцинацію громадян від коронавірусу в електронну систему eHealth.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Схему організувала заступник директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківської області. До неї зверталися громадяни, які не хотіли вакцинуватися, проте хотіли мати свідоцтво в додатку Дія.

Лікарка не проводила їм щеплення від коронавірусу, а вносила персональні дані людей в електронну систему охорони здоров’я eHealth через програму Medics як нібито вакцинованих. Водночас невикористану вакцину вона списувала. За свої послуги медик брала по 2,5 тис. грн з людини.

Під час обшуку у її службовому кабінеті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних до інформаційної системи Національної служби здоров’я України, журнал обліку вакцинованих осіб, інші документи, що підтверджують незаконну діяльність.

В СБУ планують оголосити жінці підозру за ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

Також після того, як виявлять персональні дані людей, які незаконно внесли у систему, СБУ ініціює анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію. Поки що тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Фото: СБУ