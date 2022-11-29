Вчера, 28 ноября, в Святошинском районе столицы в лифте застряла беременная женщина, у которой начались схватки.

В 18:42 в центр Главного управления ГСЧС поступило сообщение, что в 9-этажном доме в лифте застряла беременная женщина и у нее начались схватки.

К дому сразу выехали спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Сейчас смотрят

30-летняя беременная женщина застряла между 5 и 6 этажами. Спасателям с помощью шансового инструмента удалось открыть дверь лифта.

Женщину достали и сразу отдали медикам, которые перевезли ее в роддом.