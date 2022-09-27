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Тревога во время беременности может привести к преждевременным родам — исследование

27 сентября 2022, 09:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вагітність
Источник: Depositphotos

Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, женщины, которые испытывают тревожность по поводу своей беременности, в среднем рожают раньше, чем те, кто более спокоен и эмоционального уравновешен.

— Беспокойство по поводу текущей беременности — это сильное психосоциальное состояние, которое может повлиять на исход родов, — отметила ведущий автор исследования из Калифорнийского университета Кристин Дункель Шеттер.

По ее словам, сегодня депрессивные симптомы оцениваются во многих клиниках по всему миру, чтобы предотвратить осложнения послеродовой депрессии у матерей и детей.

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Однако это и другие исследования показывают, что следует также оценивать уровень тревожности и у беременных женщин.

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Сообщается, что исследователи изучили данные из разнообразной выборки 196 беременных женщин в Денвере и Лос-Анджелесе. К ним применяли четыре различные шкалы тревожности в первом и в третьем триместрах беременности. 

Выяснилось, что тревога в третьем триместре наиболее сильно связана с более ранними родами. Однако общая тревожность в первом триместре также способствовала риску преждевременных родов. 

Ученые отмечают, что результаты их работы могут помочь медикам понять, когда и как лучше всего проводить скрининг на тревогу во время беременности, чтобы предотвратить преждевременные роды.

Источник
MedicalXpress
Теги
вагітність Наукові дослідження Роды
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